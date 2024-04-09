В Монголии объяснили, почему пока не могут возобновить использование карт «Мир»

Монголия пока не может возобновить безналичную оплату товаров и услуг с использованием карт российской платежной системы «Мир» из-за угрозы санкций, сообщила ТАСС председатель Монголбанка Бядрангийн Лхагвасурэн.

«Возобновление безналичной оплаты товаров и услуг российскими гражданами в Монголии с использованием карт «Мир» обсуждается давно. Но пока такой возможности монгольские банки предоставить не могут», — сказала она.

В последний раз вопрос поднимался в октябре 2023 года в рамках заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

До этого сообщалось, что США начали охоту на зарубежные счета российских банков. Топ-менеджеры кредитных организаций Турции, Китая, ОАЭ, Катара и стран СНГ стали получать точечные предупреждения о негативных последствиях сотрудничества с РФ.

Ранее стала известна причина отказа Киргизии от обслуживания карт «Мир».