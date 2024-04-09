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В ЕC рассказали о способе ограничить поставки нефти и газа из России в обход санкций

В ЕП призвали маркировать происхождение газа, перекрыв поставки из России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Европейская парламентарий из Швеции Элен Фрицзон предложила новый способ ограничения поставок российской нефти и газа в Евросоюз, обходящих санкции. Она обратилась к Еврокомиссии с предложением маркировать происхождение всех энергоносителей, чтобы предотвратить поставки из России, пишет «Лента.ру».

По данным Фрицзон, санкции ЕС против России до сих пор удается обойти, и нефть с газом продолжают попадать в Европу, несмотря на запреты. Она подчеркнула важность установления системы маркировки для всех видов ископаемого топлива, импортируемых в ЕС, чтобы можно было отслеживать происхождение нефти и газа и пресекать попытки импорта из России.

Фрицзон напомнила, что подобное предложение о маркировке продуктов, использующих ископаемые ресурсы, было вынесено на рассмотрение ЕК еще в 2011 году, однако после переговоров инициатива была отклонена.

3 апреля сообщалось, что Россия снизит добычу нефти на миллионы баррелей к лету. По данным вице-премьера Александра Новака, к июню текущего года производство «черного золота» в стране снизится до 9 млн баррелей в сутки.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет».

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