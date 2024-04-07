Европе предрекли ущерб от конфискации российских активов

Европейские страны пострадают от конфискации российских активов. Об этом заявил профессор экономики и права Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайбах газете Le Figaro.

«Если у США на кону стоит мало интересов, то для Евросоюза это было бы выстрелом в ногу», — сказал он.

По его мнению, Россия в ответ пошла бы на меры, который будут направлены против Европы. Эксперт напомнил, что в Евросоюзе находятся как минимум €200 млрд активов РФ. Штайбах обратил внимание, что изъятие российских активов побудило бы инвесторов отвернуться от ЕС из-за несоблюдения им прав собственности.

5 апреля заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудрая заявила, что власти Украины рассчитывают, что в 2024 году Евросоюз передаст им от €5 млрд до €8 млрд доходов, полученных от заблокированных российских активов.

До этого экономист Джеффри Сакс раскритиковал идею конфискации замороженных активов РФ.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.