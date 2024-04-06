В «Газпром нефти» спрогнозировали мировые цены на нефть в 2024 году

Мировые цены на нефть в 2024 году будут находиться в диапазоне от $80 до $100 за баррель. Таким прогнозом с РИА Новости поделился глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Но, опять же, она (цена нефти. — «Газета.Ru») будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован, мы не видим дефицита нефти на рынке», — уточнил эксперт.

На днях вице-премьер Александр Новак сообщил, что к июню Россия снизит добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках обязательств перед ОПЕК+. В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. б/с, в мае — 400 тыс. б/с.

До этого Вашингтон обозначил свою позицию по статусу нефти из РФ после переработки за рубежом. Переработанная третьими сторонами российская нефть с технической точки зрения не подпадает под действие западных санкций против Москвы, заявили власти США.

Ранее Россия столкнулась с задержками при получении платежей за экспортируемую нефть и нефтепродукты со стороны Китая, ОАЭ и Турции.