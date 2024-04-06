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США раскритиковали Китай за перепроизводство

Министр финансов США Йеллен: перепроизводство КНР нарушает мировой баланс

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен, посещая Гуанчжоу, заявила чиновникам, что китайские предприятия производят слишком много товаров и это нарушает мировой баланс и угрожает самому Китаю. Об этом пишет Reuters.

Она отметила, что особенный дисбаланс отмечается в категориях электромобилей, батарей, солнечных панелей и полупроводников. Йеллен заявила, что из-за масштабных субсидий от правительства и слабого внутреннего спроса мировые цены на товары падают, а производители в других странах сталкиваются с давлением.

Журналисты отмечает, что Йеллен планирует донести свою позицию в ходе ряда встреч с высокопоставленными представителями власти. Она планирует объяснить, что подобная политика приведет к неизбежному ответу.

До этого Business Insider писал, что после того, как в начале нулевых Китай стал мировым лидером по экспорту дешевых товаров, сильно ударив по конкурентной способности западных производителей, многие уже опасаются нового этапа «китайского шока».

Ранее сообщалось, что в России сохраняется проблема с перепроизводством зерна.

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