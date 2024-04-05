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Транзит контейнеров через Россию резко вырос

Транзит контейнеров из Китая в ЕС через Россию с начала года вырос в 1,5 раза

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Транзитные перевозки грузов в контейнерах из Китая в Евросоюз через Казахстан, Россию и Белоруссию за первый квартал подскочили на 44% к аналогичному периоду 2023 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексея Шило.

В январе — марте показатель достиг отметки почти в 90 тысяч TEU (20-футовый эквивалент). Ожидается, что положительная динамика сохранится и во втором квартале. По оценкам Шило, прирост в апреле — июне может составить 30–40%.

Рост транзита через Россию связан с рядом факторов, отметил эксперт. Один из главных — скорость доставки.

«С точки зрения срочных и дорогих товаров, где требуется скорость перевозки, наш маршрут остается наиболее привлекательным», — отметил Шило.

Доставка контейнера по российской железной дороге от границ с Китаем до границ с ЕС составляет в среднем 5–7 дней. Это в три раза быстрее, чем морем вдоль юго-западного побережья Африки.

До этого был назван топ-10 стран по поставкам одежды в РФ. В пятерке лидеров оказались Италия и Германия.

Ранее Россия вышла на первое место по поставкам зерна в Пакистан.

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