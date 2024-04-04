Индекс МосБиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые за два года

Индекс Мосбиржи утром в четверг превысил отметку в 3400 пунктов. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:15 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на уровне 3401,93 пункта. В то же время индекс РТС торговался на отметке 1158,56 пункта.

Лидерами роста в индексе Мосбиржи стали бумаги «Русала» (+1,56%), «Новатэка» (+1,49%) и «Сегежи» (+0,75%).

Росту российского рынка сопутствуют дорожающая нефть, ожидание дивидендного сезона и нейтральный внешний новостной фон, отмечают аналитики УК «Первая».

Доллар в четверг торгуется в диапазоне 92,29–92,48 рубля, евро — 99,99–100,47 рубля.

В понедельник курс европейской валюты опускался ниже 99 рублей. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов объяснил такое поведение натиском доллара.

Накануне стало известно, что Банк России с 5 апреля сократит чистые продажи валюты в 12 раз.

Ранее финансист предрек рост курса доллара.