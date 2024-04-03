Премьер озвучил статистику по регистрации бизнеса в «русских офшорах»

В настоящее время в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и на острове Русский зарегистрировано около 400 компаний. Об этом рассказал премьер-министр Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, передает ТАСС.

«Мы создали специальные административные районы. Сегодня 396 компаний ушли в САР, это Калининград и остров Русский», — отметил Мишустин, добавив, что САРы представляют собой внутренние зоны для накопления и вложения инвестиций внутри страны.

До этого глава кабмина заявил, что власти не планируют запрещать российскому бизнесу работать за границей, особенно в дружественных государствах.

«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружеских странах, я считаю, нельзя. Мы этого делать не будем», — подчеркнул он.

В то же время Мишустин пообещал бороться с попытками вывода капитала за рубеж путем создания там центров прибыли и отметил, что главная задача — обеспечить конкурентные условия для ведения бизнеса внутри России, в чем призваны помочь САРы.

До этого премьер отчитался о сокращении сырьевой зависимости российской экономики.

Ранее Мишустин заявил об успешной динамике российского ВВП.