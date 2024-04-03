Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер озвучил статистику по регистрации бизнеса в «русских офшорах»

Мишустин: в САРах на острове Русском и в Калининграде зарегистрировано 396 фирм

close
100%
Depositphotos

В настоящее время в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и на острове Русский зарегистрировано около 400 компаний. Об этом рассказал премьер-министр Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, передает ТАСС.

«Мы создали специальные административные районы. Сегодня 396 компаний ушли в САР, это Калининград и остров Русский», — отметил Мишустин, добавив, что САРы представляют собой внутренние зоны для накопления и вложения инвестиций внутри страны.

До этого глава кабмина заявил, что власти не планируют запрещать российскому бизнесу работать за границей, особенно в дружественных государствах.

«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружеских странах, я считаю, нельзя. Мы этого делать не будем», — подчеркнул он.

В то же время Мишустин пообещал бороться с попытками вывода капитала за рубеж путем создания там центров прибыли и отметил, что главная задача — обеспечить конкурентные условия для ведения бизнеса внутри России, в чем призваны помочь САРы.

До этого премьер отчитался о сокращении сырьевой зависимости российской экономики.

Ранее Мишустин заявил об успешной динамике российского ВВП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами