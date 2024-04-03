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Россияне стали пить больше витаминов, несмотря на рост цен

Средний чек на витамины в России за год вырос на 9%, но их стали покупать больше

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С 1 января по 15 марта 2024 года средний чек на витамины в России составил 587 рублей, что на 9% больше показателя за аналогичный период 2023-го. Число покупок витаминов выросло на 5% в годовом выражении, при этом в онлайне — на 21%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Топ-3 наиболее популярных витаминов и БАДов с витаминами по числу покупок вошли поливитамины и универсальные витаминные комплексы, витамин C и аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что традиционно в первом квартале в России фиксируются более высокие продажи витаминов и БАДов, предназначенных для поддержания иммунитета и профилактики ОРВИ в зимне-весенний период.

«В этом году не фиксируется ажиотажного интереса, однако все ярче тренд перетока покупателя в онлайн-сегмент. Покупателю проще приобретать витамины и другие БАДы с помощью интернет-заказов. Это удобно и достаточно оперативно, обеспечивает более широкий выбор», — отметили эксперты ресурса.

Спросу на витамины в том числе способствует сезонная эпидемиологическая обстановка и маркетинговая активность продавцов в онлайне, заключили эксперты.

До этого терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что постоянный прием пищевых добавок с Омега-3 возможен только при назначении врача и с учетом здоровья печени и почек.

Ранее врач назвала питательные вещества, снижающие риск отеков.

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