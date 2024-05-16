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Названы главные риски инвестиций в биткоин

Финансист Беляев: курс биткоина слишком подвижен и малопредсказуем

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Benoit Tessier/Reuters

Инвестировать в биткоин рискованно, поскольку курс криптовалюты очень подвижен и его сложно предсказать, предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Его слова приводит News.ru.

Еще один риск связан с ограничениями в использовании ВТС. Мало где возможно расплатиться биткоином легально, отметил финансист. Также могут возникнуть сложности с обменом криптовалюты по адекватной цене, добавил он.

«Биткоин можно отнести к суррогатным и причудливым деньгам. Он не имеет под собой никакой экономической основы, его курс базируется целиком на спросе и предложении», — заключил Беляев.

По итогам апреля РФ вошла в список крупнейших стран-источников трафика на мировых криптобиржах. Особой популярностью у россиян пользовалась площадка Bybit. Российский трафик на третьей по обороту бирже достиг 25%.

Ранее сообщалось, что Сальвадор за три года добыл сотни биткоинов на энергии вулкана.

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