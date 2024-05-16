Подсчитан ущерб от погромов в Новой Каледонии

Ущерб от погромов, организованных сторонниками независимости Новой Каледонии, составил 200 млн за три дня. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Торговая палата Новой Каледонии (CCI) оценила ущерб, основываясь на стоимости строительства, материалов и работ. Стоимость восстановления разрушений составляет более 200 млн», – цитирует телеканал главу CCI Давида Гюйена.

По словам чиновника, столь огромный ущерб подрывает экономику страны и требует вмешательства государства для компенсации убытков.

Глава Южной провинции Новой Каледонии Соня Бакес сообщила, что более ста магазинов и общественных зданий были сожжены и разграблены.

16 мая в сети появилось видео столкновений протестующих с военными Франции в Новой Каледонии. Президент Франции Эммануэль Макрон ввел на заморской территории режим ЧП. Париж направил войска в международный аэропорт Новой Каледонии и запретил на островах соцсеть TikTok.

Ранее Франция связала беспорядки в Новой Каледонии с Россией.