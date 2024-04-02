Еще в одной стране перестанут работать карты «Мир»

Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных США санкций. Об этом сообщил оператор национальной платежной системы «Элкарт».

В сообщении говорится, что Минфин США наложил санкции на АО «Национальная система платежных карт», оператор карт «Мир». «С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания карт «Мир» с 5 апреля», — говорится в сообщении.

С 30 марта армянские банки, которые являются участниками национальной платежной системы Armenian Card, прекратили обслуживать карты «Мир» из-за опасений попасть под санкции США.

С 17 марта карты «Мир» прекратил обслуживать крупный казахстанский Bereke Bank.

В декабре 2023 года система «Мир» запустила прием российских карт в POS-терминалах на Кубе.

Ранее в Кремле назвали причину прекращения работы карт «Мир» в Армении.