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Стало известно количество россиян с кредитами

Банк России зафиксировал рост числа заемщиков до 50 миллионов человек

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Павел Бедняков/РИА Новости

Число россиян, имеющих кредиты, достигло 50 миллионов человек на 1 января 2024 года. Об этом говорится в обзоре Банка России тенденций розничного кредитования по итогам 2023 года.

За 2023 год задолженность граждан по кредитам выросла на 6,4 триллиона рублей и достигла 34,8 триллиона рублей. При этом около 4,5 триллиона из этого прироста обеспечили заемщики с ипотекой. Согласно данным регулятора, число заемщиков, имеющих только банковский кредит, увеличилось на 4,3 миллиона человек (+11%), а количество заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 500 тысяч, пишет ЦБ.

ЦБ отмечает, что на заемщиков с тремя и более кредитами приходится половина от всей задолженности по розничным кредитам. Годом ранее этот показатель составлял 44%, а в 2022 году — менее 40%. Число таких заемщиков за последний год выросло на 2,7 миллиона и достигло 28% от общего числа заемщиков. В основном долг сконцентрирован у граждан, имеющих ипотеку (60% от общей суммы задолженности).

Банк России также указывает на рост доли выдач кредитов заемщикам старше 40 лет. По данным регулятора, наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38-40 лет и превышает 62%.

До этого стало известно, что банки заставят использовать новые правила в рекламе кредитов.

Ранее россияне стали чаще запрашивать кредитную историю.

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