В России предложили показывать покупателям наценку на продукты в магазинах

В российских магазинах стоит начать указывать наценку на товары относительно закупочной стоимости социально значимых товаров, чтобы не допустить спекулятивного роста цен на них. С таким предложением выступил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь.

По его словам, предложение связано с тем, что за последние два года цены на продукты в стране существенно выросли. При этом рост цен на товары зачастую опережает рост доходов россиян, подчеркнул депутат.

«Это болезненно бьет по беднейшим слоям граждан, львиную долю расходов которых составляют продукты. При этом порой рост цен может носить не объективный, а спекулятивный характер. Случаи спекулятивного роста цен на продукты признаны государством, поэтому и определен перечень товаров первой необходимости, на которые федеральное правительство вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены», — сказал он.

Рябоконь уточнил, что в данный перечень входят говядина, свинина и баранина, курица, мороженая неразделанная рыба, масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, сахарный песок и другие продукты.

2 апреля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверкам крупнейших торговых сетей в связи с ростом цен на куриные яйца. Под ревизию попали такие ретейлеры, как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Лента», «О'Кей», «Метро» и «Ашан».

Ранее в магазинах РФ нашли пармезан из Бразилии со следами токсичного вещества.