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Немецкий журналист оценил влияние санкций на экономику Германии

El País: экономика ФРГ и ЕС оказалась на краю пропасти из-за ситуации на Украине

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Michael Sohn/AP

Немецкая экономика оказалась «на краю пропасти» из-за продолжающегося конфликта между РФ и Украиной, а также антироссийских санкций. Об этом в статье для издания El País написал журналист Вольфганг Мюнхау.

Он отметил, что изначально положение Германии ухудшилось из-за промышленного спада в стране. При этом окончательный ущерб государству нанесло начало российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней антироссийские санкции поставили на край пропасти экономику Германии», — подчеркнул автор материала.

В то же время Мюнхау обратил внимание, что кризис в ФРГ отражается на состоянии экономики других европейских стран. В частности, речь идет о соседях Германии в Центральной и Восточной Европе.

Расположенные здесь государства «в значительной степени» включены в немецкие цепочки поставок, пояснил журналист. Более того, взносы ФРГ в бюджет Европейского союза (ЕС) имеют большое значения для регионального содружества.

В конце февраля газета The Wall Street Journal опубликовала статью эксперта-международника Уолтера Рассела Мида, который раскритиковал экономическую политику канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, из-за действий нынешнего руководства в 2023 году ВВП страны снизился на 0,3%.

Ранее журналисты рассказали о причинах стагнации экономики ФРГ.

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