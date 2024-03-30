Стало известно, планирует ли Россия вводить новый запрет на вывоз дизеля

Правительство РФ не планирует вводить новый запрет на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

На данный момент ситуация на российском топливном рынке стабильная: как с ценами, так и с объемом предложения, подчеркнул Новак.

«У нас дизель производится в достаточном объеме — в два раза больше, чем требуется для внутреннего рынка. [Если запретить], его будет некуда девать», — заключил он.

Ограничения на вывоз бензина и дизеля из России действовали с 21 сентября по 17 ноября 2023 года. Мера была призвана стабилизировать цены на рынке.

Позже власти снова ввели запрет на экспорт бензина. Он носит временный характер и будет действовать с 1 марта по 31 августа 2024 года. Аналогичных мер в отношении дизеля не последовало.

До этого ФАС оштрафовала топливные компании на десятки миллионов рублей.

Ранее экономист спрогнозировала цены на российских заправках в апреле.