Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, планирует ли Россия вводить новый запрет на вывоз дизеля

Новак: правительство РФ не намерено снова запрещать экспорт дизеля

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Правительство РФ не планирует вводить новый запрет на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

На данный момент ситуация на российском топливном рынке стабильная: как с ценами, так и с объемом предложения, подчеркнул Новак.

«У нас дизель производится в достаточном объеме — в два раза больше, чем требуется для внутреннего рынка. [Если запретить], его будет некуда девать», — заключил он.

Ограничения на вывоз бензина и дизеля из России действовали с 21 сентября по 17 ноября 2023 года. Мера была призвана стабилизировать цены на рынке.

Позже власти снова ввели запрет на экспорт бензина. Он носит временный характер и будет действовать с 1 марта по 31 августа 2024 года. Аналогичных мер в отношении дизеля не последовало.

До этого ФАС оштрафовала топливные компании на десятки миллионов рублей.

Ранее экономист спрогнозировала цены на российских заправках в апреле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами