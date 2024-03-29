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Украина получила от Всемирного банка кредит на $1,5 млрд

Шмыгаль: Украина получила от Всемирного банка кредит на $1,5 млрд

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), что Киев в рамках займа на политику развития получил от Всемирного банка $1,5 млрд.

«Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка в рамках займа на политику развития», — написал он.

Он добавил, что полученные средства должны покрыть бюджетные расходы на социальные и гуманитарные нужды и реконструкцию.

Ранее Шмыгаль заявил, что украинским властям хватит полученной от стран Запада и Международного валютного фонда (МВФ) финансовой помощи только на первую половину 2024 года.

До этого стало известно, что первый транш бюджетной помощи Украине от Евросоюза в 2024 году, который был переведен 20 марта, составил €4,5 млрд, а не €1,5 млрд как до этого ошибочно заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Предполагается, что первый транш включает сразу перевод средств за три месяца с января по март.

Ранее на Украине раскрыли дотационную долю бюджета страны.

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