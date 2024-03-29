Новак сообщил о запуске первой очереди «Арктик СПГ-2»

Первая очередь российского проекта «Арктик СПГ — 2» уже запущена, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Проект создает базу для роста грузопотока по Северному морскому пути, отметил спикер. По итогам прошлого года по Севморпути было перевезено 2,1 млн тонн грузов. Значение стало рекордным за всю историю этого маршрута.

До этого Новак рассказал, какой товар чаще всего перевозили по СМП в 2023 году. Основным транзитным грузом оказалась нефть. Объемы перевозки топлива по маршруту значительно выросли за счет перенаправления грузов из портов Балтики, с традиционного пути через Суэцкий канал, отметил вице-премьер.

Накануне стало известно, сколько заработает Казахстан на транзите российской нефти в Китай.

Ранее США сорвали начало поставок газа с «Арктик СПГ-2».