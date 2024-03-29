Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России решил продлить до 30 сентября текущего года ограничения на перевод средств за границу. Об этом сообщил сам регулятор в своем Telegram-канале.

При этом банк отмечает, что российские граждане и физические лица, которые являются нерезидентами из дружественных стран, могут в течение месяца перевести на любые счета в иностранных банках не более $1 млн или эквивалент в другой зарубежной валюте.

«Сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в публикации.

До этого в Банке России оценили темпы роста ипотеки. Прирост ипотечного портфеля России в феврале, по предварительной информации, составил 0,7% после 0,6% в январе, следует из информационно-аналитического бюллетеня «О развитии банковского сектора РФ в феврале 2024 года» Банка России.

Ранее в ЦБ выступили за завершение программы массовой льготной ипотеки.