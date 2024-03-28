Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против «Макфы» подали иск со стороны Генеральной прокуратуры

«Ъ»: Генпрокуратура требует передать в собственность государства акции «Макфы»

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура России обратилась с иском против компании АО «Макфа», которая является крупнейшим в стране производителем макаронных изделий, с целью обратить в доход государства акции компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Генпрокуратура считает, что эта компания, а также десяток других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение. Дело в том, что их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов вели предпринимательскую деятельность, одновременно будучи представителями органов государственной власти.

Юревич был депутатом Государственной думы III и IV созывов, с 2000 по 2005 годы, а затем был главой Челябинска и до 2014 года занимал должность губернатора региона. В свою очередь Белоусов был депутатом Госдумы VI, VII и нынешнего VIII созывов, до 2023 года.

Издание отмечает, что судебная практика по подобного рода делам показывает практически гарантированное удовлетворение иска.

До этого суд взыскал 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников по иску Генпрокуратуры.

Ранее в Хабаровске арестовали сахалинского депутата-миллиардера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами