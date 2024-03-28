Против «Макфы» подали иск со стороны Генеральной прокуратуры

Генеральная прокуратура России обратилась с иском против компании АО «Макфа», которая является крупнейшим в стране производителем макаронных изделий, с целью обратить в доход государства акции компании. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Генпрокуратура считает, что эта компания, а также десяток других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение. Дело в том, что их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов вели предпринимательскую деятельность, одновременно будучи представителями органов государственной власти.

Юревич был депутатом Государственной думы III и IV созывов, с 2000 по 2005 годы, а затем был главой Челябинска и до 2014 года занимал должность губернатора региона. В свою очередь Белоусов был депутатом Госдумы VI, VII и нынешнего VIII созывов, до 2023 года.

Издание отмечает, что судебная практика по подобного рода делам показывает практически гарантированное удовлетворение иска.

До этого суд взыскал 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников по иску Генпрокуратуры.

Ранее в Хабаровске арестовали сахалинского депутата-миллиардера.