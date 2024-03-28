Китай готов открыть рынки для иностранных инвесторов

Китай стремится стать движущей силой для восстановления мировой экономики в этом году, открывая свои рынки для иностранных инвесторов и способствуя высоким темпам роста. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на высокопоставленного чиновника КНР.

По словам председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, Китай сделает технологические инновации новой точкой роста экономики и готов сотрудничать с другими странами в этой области.

Чжао отметил, что в ближайшие пять лет импорт и экспорт товаров из Китая, как ожидается, превысит $32 трлн. Недавние экономические показатели продемонстрировали, что вторая по величине экономика мира хорошо начала год, что обнадеживает политиков, пытающихся поддержать рост на фоне слабости в секторе недвижимости и растущего долга местных властей.

«Мы обещаем большую открытость рынков для иностранных инвесторов с дальнейшим сокращением «негативного списка» секторов, запрещенных или ограниченных для инвестиций иностранных компаний без специального разрешения», — сказал Чжао.

Многие иностранные предприятия стремились диверсифицировать цепочки поставок и операции, уходя из Китая. За первые два месяца года прямые иностранные инвестиции сократились почти на 20%, показали данные, опубликованные на прошлой неделе, пишет издание.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин встретился с руководителями компаний США.

Ранее Россия впервые вошла в топ-4 торговых партнеров Китая.