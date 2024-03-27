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В Госдуме рассказали, что будет с массовой льготной ипотекой после 1 июля

Депутат Аксаков: массовую льготную ипотеку не будут продлевать после 1 июля

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Depositphotos

В России не будут продлевать программу льготной ипотеки под 8% годовых после ее завершения 1 июля. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, массовая льготная ипотека привела к появлению диспропорции на рынке недвижимости, а также к повышению стоимости жилья. Он уточнил, что разница между ценой квартир на первичном и вторичном рынке превышает 42%, при этом до введения этой программы она составляла не более 10%.

Депутат также напомнил, что семейную ипотеку в России продлили до 2030 года.

«И это правильно, поскольку программа стимулирует в том числе рождаемость в нашей стране. Механизм хорошо себя зарекомендовал, сотни тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря финансовой помощи государства. Так что мы от этого точно не будем отказываться», — добавил Аксаков.

11 марта директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «ГК А101» Рустам Азизов говорил, что молодым специалистам в России могут предоставить возможность приобрести жилье по льготной ипотеке со ставкой 3% и сроком до 50 лет.

Ранее россиянам рассказали, как приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент.

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