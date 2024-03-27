Россияне стали чаще тратить деньги

Доля россиян, которые предпочли бы потратить имеющиеся у них деньги, а не сберечь их на длительный срок, составляет 59%. Об этом стало известно на презентации результатов третьей волны исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР). Его цель — на постоянной основе определять актуальный уровень вовлеченности россиян в сферу сбережений и инвестиций, а также оценивать перспективы развития инвестиционной активности населения.

Также каждый четвертый, опрошенный в ходе исследования, считает, что ему проще взять кредит на приобретение необходимых вещей или реализацию новых целей, чем накопить на них самостоятельно.

«Такой подход, связанный с желанием тратить все деньги, а не копить их, характерен для финансовых фаталистов, что говорит о недостатке у них знаний и опыта, чтобы правильно распоряжаться своими деньгами», - прокомментировала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

В ходе презентации она также отметила, что 66% россиян отдают предпочтение вложениям в рублях — в основном это женщины или население в возрасте 60+. Еще 27% выбирают доллары США — мужчины от 18 до 43 лет с высшим образованием и высоким достатком, 25% предпочитают евро — как правило, это молодежь 18-34 лет. Кроме того, 11% выбирают юани, а 5% — дирхамы.

Что касается барьеров к инвестированию, из исследования ИСИАР стало известно, что каждому третьему не хватает знаний, каждому второму — финансовых ресурсов, каждый четвертый боится потерять свои деньги. Также 19% россиян опасаются мошенников. Вместе с тем, в обществе по-прежнему сильны мифы об инвестировании. Например, большинство опрошенных считает, что для этого нужно много денег, однако исследование показало позитивную динамику в правильной оценке начальной суммы для инвестирования.

«Несмотря на то, что большинство опрошенных ошибочно считают, что для начала инвестиций необходима сумма в несколько сотен тысяч рублей, мы отмечаем положительную динамику среди тех, кто правильно оценивает реальный размер первоначальных вложений, которые на самом деле не превышают 25 тысяч. Так, за полгода их доля увеличилась на 5 процентных пунктов до 48%», -рассказала Вера Подгузова. Среди мифов также распространено заблуждение, что для инвестиций нужно специальное образование, так считают 56%, а 48% думают, что это занимает много времени.

Она также обратила внимание на то, что у 40% россиян есть свои накопления, при этом треть из них предпочитает просто откладывать деньги, не получая с них дохода. «В этой доле населения, при изменении установок и наличии определенного уровня доверия, кроется потенциал для роста сферы инвестиций. Это та часть населения, которая уже сейчас готова инвестировать имеющиеся у них средства», - пояснила она.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, в свою очередь, отметила, что у инвесторов в целом более взвешенный подход к использованию финансовых инструментов и большинство из них придерживаются консервативной стратегии. «Агрессивными» инвесторами можно назвать только 10%, и чаще такого подхода придерживаются мужчины.