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«МегаФон» внедрил на своей сети российское транспортное оборудование

Новые маршрутизаторы «МегаФона» увеличат пропускную способность транспортной сети

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Depositphotos

«МегаФон» внедрил на своей сети IP-оборудование, способное увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит/с, сообщает пресс-служба компании.

Для подключения базовых станций «МегаФон» использовал оборудование IPBH (IP Blackhaul). В компании отметили, что маршрутизаторы помогут увеличить пропускную способность и обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи.

«Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО «МегаФон», что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — отметил директор по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

Перед внедрением новое оборудование прошло тестирование в федеральном Центре исследований и разработок «МегаФона». Эксперты проверяли производительность маршрутизаторов, поддержку протоколов передачи данных и соответствие классу синхронизации.

В рамках тестирования на сети «МегаФон» развернул несколько пилотных зон в Москве, Татарстане и Свердловской области, через них успешно проходит пользовательский трафик. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России.

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