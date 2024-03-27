«МегаФон» внедрил на своей сети российское транспортное оборудование

«МегаФон» внедрил на своей сети IP-оборудование, способное увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит/с, сообщает пресс-служба компании.

Для подключения базовых станций «МегаФон» использовал оборудование IPBH (IP Blackhaul). В компании отметили, что маршрутизаторы помогут увеличить пропускную способность и обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи.

«Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО «МегаФон», что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — отметил директор по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

Перед внедрением новое оборудование прошло тестирование в федеральном Центре исследований и разработок «МегаФона». Эксперты проверяли производительность маршрутизаторов, поддержку протоколов передачи данных и соответствие классу синхронизации.

В рамках тестирования на сети «МегаФон» развернул несколько пилотных зон в Москве, Татарстане и Свердловской области, через них успешно проходит пользовательский трафик. В дальнейшем новое оборудование будет внедрено и в других регионах России.