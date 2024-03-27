В первом квартале 2024 года Украина получит около $10,2 млрд помощи

Украина рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

Всемирный банк принял решение о выделении $1,5 млрд дополнительного льготного займа Украине, отметил он.

«В первом квартале Украина получит почти $10,2 млрд дополнительного внешнего финансирования, в том числе рекордные $9 млрд в марте.

Большая часть средств — $4,88 млрд, поступит от фонда помощи Евросоюза.

По его словам, исходя из ожидаемых поступлений в апреле-мае, страна гарантированно закрывает большую часть потребности во внешнем бюджетном финансировании на первую половину года.

Эти средства поддержат первоочередные невоенные бюджетные расходы, отметил украинский депутат.

Он добавил, что страна надеется на окончательное решение ЕС по использованию прибылей от замороженных российских активов.

До этого издание Politico писало, что выделенные США $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре.

Ранее депутат Рады обвинил Киев в экономической бездеятельности.