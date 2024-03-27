Венгрия намерена расширять сотрудничество с Россией в энергетике

Венгрия намерена расширять сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

Как рассказала глава МИД, Венгрия «крайне удовлетворены надежностью и эффективностью» сотрудничества с РФ в этой области.

Он подчеркнул, что до сих пор все поставки энергоресурсов производились своевременно и по согласованным ценам в соответствии с условиями контрактов.

«Поэтому мы не видим причины, почему мы не должны продолжать дальнейшую работу над расширением этого сотрудничества», — сказал Сийярто.

25 марта глава венгерского МИД заявил, что страна может нарастить поставки по «Турецкому потоку» в случае необходимости, она не нуждается в транзите газа через территорию Украины.

В 2022 году через «Турецкий поток» и его продолжение по территории Болгарии и Сербии в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа. В 2023 году этот показатель вырос до 5,6 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Венгрия не собирается отказываться от контактов с Россией на высшем уровне.