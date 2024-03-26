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Эксперты АКАР оценили объем отечественного рекламного рынка в 2023 году

Объем российского рекламного рынка в 2023 году составил 1,7 трлн рублей

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Shutterstock/Scarc

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается отечественный рекламный рынок, 2023 год оказался самым успешным за последние полтора десятка лет для индустрии. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), оценившие объем рынка маркетинговых коммуникаций в стране в прошлом году.

В ассоциации отметили, что при подсчете объема рекламного рынка в России за 2023 год эксперты использовали новую методику оценки. В ней не было традиционных ТВ, интернета, радио, прессы и наружки. Вместо них оценивались видео, аудио, издательский бизнес, Out of Home (реклама вне дома), а также интернет-сервисы.

Эксперты подсчитали, что суммарный объем рекламы во всех средствах распространения по итогам прошлого года вырос год к году на 30% и составил 731 млрд рублей.

Объем сегмента видео (ТВ + Online video) вырос в прошлом году на 20% по сравнению с 2022 годом и составил 231,5 млрд рублей. Аудио — на 32%, до 20,2 млрд рублей, из них 19,5 млрд рублей — радио.

Категория издательского бизнеса, по данным экспертов, увеличила показатели на 10%, до 25,4 млрд рублей. Сегмент Out of Home вырос на 41% и составил 67,1 млрд рублей. В частности, объем рынка наружной рекламы в 2023 году увеличился на 38%, до 57,7 млрд рублей. Рост на 37%, до 386,6 млрд рублей, показали также интернет-сервисы.

В ассоциации сообщили, что суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2023 году оказался равен примерно 1,7 трлн рублей, что фактически на треть больше, чем было год назад.

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