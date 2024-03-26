Руководство Китая заинтересовалось встречей с главами компаний из США

Главы ряда американских компаний, находящиеся в Пекине для участия в Китайском форуме по развитию, получили приглашение на встречу с высшим руководителем Китая в среду. Об этом пишет агентство Bloomberg .

По сведениям осведомленных источников, речь идет о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, хотя его имя не указано в письменных приглашениях.

Среди потенциальных участников — гендиректора Pfizer Альберт Бурла, FedEx Радж Субраманиам и Amway Милинд Пант. Некоторые руководители вынуждены продлить свое пребывание в Китае, а как минимум двое не смогут присутствовать из-за предыдущих обязательств.

Встреча рассматривается как часть усилий Пекина по повышению доверия иностранных инвесторов на фоне резкого падения прямых иноинвестиций до 30-летнего минимума в 2022 году. Настроения ухудшились из-за политических трений с США, пандемических ограничений и ужесточения контроля за безопасностью данных.

Однако на прошлой неделе Китай смягчил правила трансграничных потоков данных, что было воспринято как ответ на жалобы иностранного бизнеса.

Один из приглашенных руководителей расценивает встречу как продолжение диалога, начатого на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско, где глава КНР принимал участие в ужине с топ-менеджерами, включая главу Apple Тима Кука.

«Китайское правительство поощряет и поддерживает бизнес-сообщество и другие сектора в Китае и США вести дружеские обмены и сотрудничество», — заявил на брифинге во вторник представитель МИД КНР Линь Цзянь.

До этого стало известно о тайной операции ЦРУ против правительства Китая.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой».