Бизнесу выдали 800 микрозаймов через сервис на МСП.РФ

Малые и средние предприятия получили более 1,7 млрд рублей через сервис по подбору и получению финансирования на МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Всего за первые полгода работы сервиса бизнес подал почти 2,5 тыс. заявок, а 800 микрозаймов уже выдано. Средняя ставка составила 6,9% годовых.

«Без малого за полгода 76 государственных микрофинасовых организаций (ГМФО) из 70 регионов выдали представителям малого и среднего бизнеса почти 800 микрозаймов. Средняя сумма полученного через сервис микрозайма — 2,2 млн, средний срок — 2,5 года», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что цифровизация процесса позволила упростить получение микрозаймов и повысить их доступность для МСП.

«Государство, как и бизнес, теперь видит причины отказов в предоставлении микрофинансирования. Это помогает оценивать эффективность и востребованность данной меры господдержки», — отметил Исаевич.

Больше всего микрозаймов через сервис на МСП.РФ было выдано в Иркутской области. Всего там выдали микрозаймов на сумму более 426 млн рублей.

Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин и курирует первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Напомним, государственные МФО созданы для поддержки предпринимателей, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования.