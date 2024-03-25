Эксперты составили рейтинг регионов по зарплатам в глубинке

Жители малых городов и поселков в регионах добычи ископаемых — Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах — получают наиболее высокие зарплаты среди всей российской провинции. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости по итогам ежегодного исследования.

В ЯНАО средняя зарплата в небольших населенных пунктах составила 128 тыс. рублей, что позволяет приобрести 5,3 стандартного потребительского набора. В НАО работникам платят 118 тыс. рублей — достаточно для 4,6 набора товаров и услуг.

На третьем месте расположилась Магаданская область, где средняя провинциальная зарплата равна 129 тыс. рублей или 4,5 потребительским корзинам. Высокие показатели также у ХМАО, Чукотки, Сахалина, Якутии и Амурской области.

В целом по России за 2023 год соотношение зарплат в малых городах и стоимости стандартного набора товаров выросло с 2,2 до 2,38. Однако в пяти регионах, преимущественно на Северном Кавказе, этот показатель не дотягивает до 1,8.

Наибольший рост номинальных зарплат в провинции за год произошел в Бурятии (+26%), Камчатском крае (+22,5%), Татарстане (+22,4%) и Алтайском крае (+20,5%). Медианный прирост по стране составил 15,4% — больше, чем в мегаполисах.

Тем не менее в большинстве субъектов РФ зарплаты в крупных городах остаются выше, чем в малых, примерно на 20%. Исключение — четыре региона с сырьевой экономикой, где «центры» расположены в провинции.

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