В ЦБ призвали банки аннулировать задолженность жертв теракта в «Крокус Сити»

Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам списать долги заемщиков, ставших жертвами теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в письме регулятора, которое направлено этим организациям.

В ЦБ пояснили, что кредиторы вправе аннулировать задолженность погибших без получения каких-либо обращений от их наследников.

«Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах», — пишет ЦБ РФ.

Кредиторам также следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств, говорится в сообщении регулятора.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Четверо вооруженных человек вошли в здание и открыли огонь по посетителям перед выступлением группы «Пикник». Следственный комитет начал расследование инцидента как теракта согласно статье 205 УК РФ. По последним данным, сообщается о 137 погибших, но количество жертв может увеличиться.

Четыре участника нападения были задержаны в Брянской области силовиками вскоре после инцидента и находятся под арестом до 22 мая.

Ранее аналитик объяснил доллар выше 93 рублей терактом в «Крокусе».