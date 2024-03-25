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В России спрогнозировали рост спроса на ипотеку по ИЖС до рекорда

ВТБ: в 2024 году выдача ипотеки на частные дома может достичь 1 трлн рублей

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Объем выдачи ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России в 2024 году может достичь рекордной отметки в 1 трлн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные банка ВТБ.

«Только за январь – февраль объем ИЖС в стране вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Драйвером спроса выступают госпрограммы с льготными ставками до 8%, а для семей с детьми — до 6%», — пояснил начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Сергей Бабин.

За неполные три месяца 2024 года ВТБ выдал более 8,6 млрд рублей на строительство и покупку готовых частных домов, что на 45% превышает показатель годичной давности. В банке отмечают продолжающийся рост выдач, но низкий уровень проникновения ипотеки на рынке ИЖС — 19,7% от всех жилищных кредитов в январе.

Для дальнейшего развития сегмента в ВТБ предлагают субсидировать ставки проектного финансирования строительства ИЖС и распространить на него закон о защите средств дольщиков через эскроу-счета, как для многоквартирного жилья.

«Это позволит снизить риски низкого качества строительства и задержек ввода объектов на рынке частного домостроения», — заявил Бабин.

До этого в России зафиксировали ажиотажный спрос на загородные дома и участки.

Ранее стало известно, что большинство россиян не могут построить дом на свои деньги.

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