Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли

В России в начале 2024 года резко выросла цена на билеты в экономклассе. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РБК.

По данным ведомства, в январе рост цен составил 33,9% в годовом выражении, а в феврале он ускорился — цены поднялись на 42%, до отметки в 7244 руб. за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Месячная динамика средних цен в феврале по сравнению с январем этого года выросла на 12,7%, что является самым резким подорожанием от января к февралю минимум с 2008 года.

До этого руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что агентство рассмотрит стоимость авиабилетов и при необходимости представит предложения по ее снижению.

12 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении авиакомпании S7. В ведомстве указали, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.

Ранее авиаэксперт предрек скачок цен на авиабилеты в России.