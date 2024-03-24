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На границе Украины с четырьмя странами ЕС собралась очередь

Демченко: тысячи грузовиков стоят на границе Украины с четырьмя странами ЕС

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Yan Dobronosov/Reuters

Около 3,2 тысячи грузовиков стоят в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По словам Демченко, польские фермеры продолжают усложнять движение для грузовиков. По состоянию на утро 24 марта они блокировали три направления, а ранее их было шесть. В настоящее время блокируются пункты пропуска «Ягодин», «Угринов», «Равва-Русская». На этих трех направлениях в очереди находятся примерно 500 грузовиков, больше всего напротив «Ягодин».

Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что при этом есть очереди и напротив разблокированных пунктов. Порядка 800 грузовиков стоят напротив пункта «Краковец», а 400 – возле «Шегини».

По словам Демченко, очереди также есть в направлении других стран. Так, возле пункта пропуска «Ужгород» в направлении Словакии в очереди 300 грузовиков, у пункта «Тиса» в сторону Венгрии – 800, а у пункта «Порубное» в Румынию – 400.

22 марта контрольно-пропускной пункт (КПП) «Устилуг — Зосин» на границе Польши и Украины был разблокирован после того, как польские фермеры и другие протестующие завершили акцию протеста на границе.

До этого в канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска заявили, что в протестах фермеров виновен комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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