Шольц счел использование доходов от финактивов России для Украины легитимным

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что экспроприация Евросоюзом доходов от заблокированных российских активов совместима с международным законом. Его слова передает ТАСС.

«Использование ЕС доходов от активов РФ совместимо с международным правом», — утверждает политик.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил начать тратить прибыль от замороженных активов России на военную поддержку Украины. Дипломат уточнил, что, согласно его плану, 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС с целью последующего перечисления Киеву.

Агентство Bloomberg выяснило, как будет работать механизм изъятия доходов с активов РФ. Предложения предполагают введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов и использование полученных средств — около €3 млрд — для финансирования поставок оружия Украине и «стимулирования оборонной промышленности» страны.

Ранее Песков раскритиковал предложение Борреля по использованию доходов от активов РФ.