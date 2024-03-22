ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%

ЦБ РФ на заседании 22 марта второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе по итогам решения.

«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — подчеркнул регулятор.

Решение Банка России совпало с ожиданиями финансового рынка. О высокой вероятности сохранения ключевой ставки на уровне 16% «Газете.Ru» заявил экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин. Он объяснил, что в пользу такого решения говорит текущий тренд по инфляции: сначала в феврале было ее ускорение, а потом темпы роста цен начали замедляться. Дубинин назвал нецелесообразным изменение ключевой ставки сейчас. Прогноз Дубинина подтвердили семь банковских аналитиков и экономистов.

После решения ЦБ ставки по вкладам начнут снижаться. Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Александр Абрамов спрогнозировал уменьшение доходности депозитов сроком на шесть месяцев в первую очередь и посоветовал россиянам открывать вклады сейчас. В то же время ставки по потребкредитам и ипотеке останутся пока на высоких уровнях, заключили эксперты.

В 2023 году ЦБ пять раз повышал ключевую ставку — до 16% 15 декабря. 16 февраля 2024-го регулятор оставил ее на этом уровне.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как сохранение ключевой ставки повлияет на курс рубля.