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Титан из РФ продолжают покупать на Западе, несмотря на санкции

WP: Запад продолжал покупать российский титан в обход санкций

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Shutterstock

Западные компании с февраля прошлого года закупили российского титана на сотни миллионов долларов в обход введенных санкций против РФ. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на обзор данных российского экспорта за 2022 и 2023 годы.

«Спустя два года после начала конфликта на Украине российский титан продолжает течь на Запад», — гласит подпись к материалу.

Согласно информации издания, страны Запада остаются зависимыми от России в отношении ряда товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой. По мнению военных и промышленных аналитиков, в случае с титаном такая зависимость вызывает опасения касательно безопасности, поскольку данный металл жизненно необходим в производстве коммерческих и военных самолетов.

Так, российская компания «ВСМПО-Ависма» (входит в госкорпорацию «Ростех»), не подпавшая под санкции ЕС и США, на протяжении двух лет подряд экспортировала титан в западные страны на суммы свыше $300 млн ежегодно. При этом большая часть поставок приходилась как раз на те западные страны, которые поддерживали Украину — Британию, США, ФРГ и Францию.

До этого гендиректор «Эрбас Дифенс энд Спейс» Михаэль Шолльхорн заявил, что Airbus откажется от российского титана при производстве самолетов.

Ранее ученые из РФ и Израиля улучшили технологию обработки сплавов алюминия, магния и титана.

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