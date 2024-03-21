На Украине признали, что на мобилизацию не хватит денег

У Киева может не хватить средств для финансирования масштабной мобилизации на фоне затянувшегося конфликта. Об этом предупредил депутат Верховной hады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «5 канал».

«Нет, — ответил Разумков на вопрос, есть ли в госбюджете Украины деньги на мобилизацию.

«Брать эти деньги сегодня негде», — уточнил депутат.

Он напомнил, что при принятии бюджета на 2024 год его дефицит составлял 47%.

«Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию — они не могут быть туда направлены. Чтобы вам получить хоть что-то… нужно, чтобы экономика Украины генерировала больше», — пояснил парламентарий.

«Этот закон очень напоминает диверсию. Или абсолютную некомпетентность и непонимание госпроцессов, или диверсию против украинского государства и его обороноспособности», — высказался Разумков о проекте закона о мобилизации.

По его мнению, документ вызовет отток средств со счетов украинцев и заставит задуматься об уклонении от призыва даже тех, кто был готов пойти в армию.

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