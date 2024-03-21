ФАС оштрафовала топливные компании на десятки миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала топливные компании ООО «НТК» и ООО «Кубаньойл» на 110 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал службы.

«ФАС определила, что организации заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку бензина и дизельного топлива на 160 аукционах с общей начальной ценой 950 млн рублей», — говорится в сообщении.

В результате ООО «НТК» было оштрафовано на 98 405 720 рублей, а ООО «Кубаньойл» — на 12 262 720 рублей.

До этого вице-премьер России Александр Новак говорил, что власти не планируют вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли наряду с ограничением на экспорт бензина введен запрет на вывоз дизтоплива, Новак сказал, что такую меру правительство не рассматривает.

До этого представитель вице-премьера РФ Александра Новака подтвердил, что с 1 марта в стране планируют ввести временный запрет на продажу бензина за рубеж.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что защита объектов от украинских беспилотников в компетенции Минобороны РФ.