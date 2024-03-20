Поставки российского зерна в ЕС резко упали

Россия в январе 2024 года сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, однако все еще входит в тройку основных поставщиков объединения. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных европейской статистики.

Наибольшим поставщиком зерновых в ЕС в начале года стала Украина — ее поставки увеличились на 35% до 2,6 млн тонн. На второй строчке Канада, сократившая экспорт на 25% — до 271 тыс. тонн. Россия замкнула тройку лидеров, поставив около 108 тыс. тонн — примерно вдвое меньше декабрьского объема.

В пятерку основных зернопоставщиков также вошли Молдавия (93 тыс. тонн) и Великобритания (77 тыс. тонн). В целом импорт зерна в ЕС в январе вырос на 12% до 3,4 млн тонн.

Фоном для роста поставок из Украины служат продолжающиеся в Евросоюзе фермерские протесты. Начавшись в 2019 году в Нидерландах из-за ужесточения «зеленого» регулирования, к 2023 году они охватили уже 12 стран. Кроме экологической повестки, фермеры протестуют против низких закупочных цен из-за наплыва украинских товаров, а также высокой стоимости удобрений, топлива и недостатка финансирования.

До этого стало известно, что поставки российского газа в недружественные страны за год упали вдвое.

В России спрогнозировали рекорд по экспорту зерна.