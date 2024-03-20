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Интерес россиян к одной стране заметно оживился

Россияне стали активнее покупать туры в Марокко

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Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы стали чаще интересоваться Марокко. Об этом сообщает АТОР.

С начала года число бронирований по направлению уже превысило половину от показателя за весь 2023-й, отмечают туроператоры. Средняя глубина продаж туров в Марокко сейчас составляет 40 дней, что соответствует уровню доковидного 2019 года.

«У Марокко очень качественный, но при этом достаточно дорогой турпродукт. Тем не менее, у этого направления есть и очевидные плюсы: богатая экскурсионная программа и безвизовый въезд», — поделились в Space Travel.

Прошлый год стал для туристического Марокко максимально успешным. Страну посетили 14,5 млн туристов. Однако доля россиян в общем въездном потоке была минимальна. За первые два квартала 2023-го страну посетил всего 2841 гражданин РФ.

Основные две проблемы, мешающие более активному росту спроса россиян на отдых в Марокко, — слабое маркетинговое продвижение направления на рынке РФ и дефицит перевозки, считают туроператоры.

До этого стало известно, сколько россиян собираются в путешествие в 2024 году.

Ранее в России не увидели необходимости в безвизовом режиме с Китаем.

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