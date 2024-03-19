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Россия запустит прямые перелеты в пять новых стран

Россия в 2024 году планирует запустить прямое авиасообщение с еще пятью странами

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Россия в 2024 году намерена запустить прямое авиасообщение с пятью новыми странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

Речь идет о Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Индонезии и Филиппинах, уточнил он. Также планируется увеличить количество рейсов в Китай и Вьетнам, добавил министр.

Сейчас Россия имеет прямое авиасообщение с 40 странами, включая Турцию, ОАЭ, КНР, Грузию и Сербию. Годом ранее в этом списке было всего 32 государства.

На прошлой неделе стало известно, что Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям на полеты за границу. Теперь россиянам станет проще вылететь за рубеж сразу из нескольких городов. В их числе — Иркутск, Новосибирск, Грозный, Москва, Сочи, Казань и Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что Boeing может лишиться сертификации безопасности.

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