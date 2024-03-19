В Карском море построят нефтеналивной причал «Роснефти»

Компания «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») начала строительство нефтеналивного причала на терминале «Порт Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря, сообщает пресс-служба компании.

Для строительства причала изготовят около 400 крупногабаритных свай диаметром более 2,5 метра.

Сваи доставят по Северному морскому пути, а погружать их с суши будут 4 крана. Также после таяния льда с моря задействуют два крупнотоннажных крана.

В рамках проекта «Роснефть» построит комплекс причальных сооружений, включая 2 нефтеналивных, 2 грузовых причала и причал для портового флота. Также в порту построят административно-бытовой корпус, ремонтно-механические мастерские, трансформаторные подстанции и другие сооружения.

Ранее «Роснефть» разработала новый вид битума с улучшенными характеристиками.