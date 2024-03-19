Курс биткоина на криптобирже BitMEX рухнул до $8900

Курс биткоина на криптовалютной бирже BitMEX в ночь на 19 марта рухнул до $8900. На других площадках он держался выше $60 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Падение началось в 1:40 по московскому времени и продолжалось всего несколько минут. Вскоре курс первой криптовалюты на BitMEX восстановился, вернувшись к уровню в $67 тыс. к 2:30 по московскому времени.

Причиной обвала стали крупные ордера на продажу биткоина, пишет РБК со ссылкой на заявление биржи. Инцидент не повлиял на рынки и безопасность средств, заверили представители криптоплатформы. При этом в BitMEX пообещали провести расследование аномальной активности.

На прошлой неделе биткоин обновил свой исторический максимум, достигнув отметки в $73 666. Однако уже на следующий день курс криптовалюты рухнул на порядка $6 тысяч, опустившись до $67 тыс.

Ранее россиян предупредили об элементе казино в торговле биткоином.