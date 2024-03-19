В Нацсистеме платежных карт прокомментировали ограничение работы карт «Мир» в Армении

Платежная система «Мир» не ограничивает работу с банками Армении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

НСПК принадлежит Банку России. Он занимается обработкой операций по банковским картам внутри России, а также является оператором платежной системы «Мир», операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП).

«Платежная система «Мир» на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт «Мир» в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно», — говорится в сообщении.

До этого РБК со ссылкой на представителя «ВТБ Армения» и источник в российской банковской системе писал, что банковские карты российской платежной системы перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта. Исключение составляет инфраструктура банка «ВТБ Армения».

Ранее стало известно, насколько востребованы карты «Мир» на Кубе.