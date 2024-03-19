Правительство утвердило правила установления минимальных цен на жидкости для вейпов

Правила, по которым будут устанавливаться минимальные цены на содержащую никотин продукцию, включая жидкости для вейпов и табак для кальяна, утверждены правительством РФ. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе привидятся формулы расчета минимальной цены на никотинсодержащую продукцию с расшифровкой необходимых понятий.

Определять минимальную стоимость продажи такой продукции будет Минсельхоз. Документ с нижней границей цен будет публиковаться на сайте министерства в срок до 1 июля.

Правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

14 марта врач рассказал, как вейпы и никотиновые жевательные резинки влияют на здоровье полости рта.

24 февраля Мизулина призвала организовать рейды для контроля за продажами вейпов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России вырастут акцизы на алкоголь и табак.