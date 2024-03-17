Европа столкнулась с «дырой» в расходах на оборону НАТО

Европейские страны — члены НАТО должны найти дополнительные €56 млрд для целевого индекса оборонных расходов Североатлантического альянса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты немецкого института экономических исследований (IFO).

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», — уточнили в публикации.

В исследовании отметили, что ранее самый большой оборонный дефицит был у Германии, но Берлину уже удалось сократить этот разрыв. На втором месте с точки зрения финансовых трудностей — Испания (€11 млрд). Перечень замыкают Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд). В 2023 году долг каждой из этих трех стран превышал сто процентов их ВВП.

По словам экономиста IFO Марселя Шлеппера, для стран с высоким уровнем долга единственный реальный способ его сократить — это добиться снижения расходов в других областях. Он счел ситуацию сложной, в том числе — из-за протестов немецких фермеров.

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