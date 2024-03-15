Российские регионы получат три тысячи автобусов и троллейбусов по лизинговым программам

В 2024 году Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передаст в регионы России более 3 тыс. единиц городского транспорта, большая часть — это автобусы по проекту Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщили в пресс-службе ГТЛК.

В компании отмечают, что общественный транспорт в России стремительно «молодеет». Если к началу 2022 году только каждый шестой автобус на российских дорогах укладывался в пределы нормативного использования (до 10 лет для большого класса), то к началу 2023 года — каждый пятый. К 2024 году динамика еще больше ускорилась.

Переломить ситуацию в самом массовом и популярном среди людей сегменте транспорта удалось в основном благодаря комплексным мерам господдержки, констатируют в ГТЛК.

Сейчас регионам России доступно 7 различных программ развития общественного транспорта, в том числе две лизинговые, за которые отвечает Государственная транспортная лизинговая компания.

Программы — по обновлению общественного транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния работают по схожему принципу.

Лизинговая компания финансирует производство новой российской техники, обеспечивая заводы долгосрочными заказами, стимулируя инвестиции в производство и наращивание собственных компетенций. Новый транспорт предлагается региональным перевозчикам на льготных условиях с возможностью нулевого аванса. В результате нагрузка на городские бюджеты не увеличивается, а перевозчики могут обновлять парк, не перекладывая финансовое бремя на пассажиров.

Из недавних сделок по программам льготного лизинга в ГТЛК выделяют контракт на 350 автобусов большого класса ЛиАЗ-529265 для Северной столицы России. Транспорт передается в лизинг по ФНБ-проекту на 7 лет по ставке в 6,8%, что в два с лишним раза меньше ключевой ставки ЦБ РФ. Первые партии автобусу уже переданы ГТЛК городскому перевозчику, остальные — в процессе.

В феврале 2024 года был завершен другой контракт на поставку 191 автобуса VOLGABUS 4298G4 для Астрахани. Планируется, что общий объем инвестиций в ФНБ-проект составит 73,3 млрд рублей до конца этого года – в переводе на технику это свыше 4 тыс. современных автобусов на дорогах страны.

В ГТЛК подчеркивают, что программы льготного лизинга востребованы на рынке. Они позволяют обновлять устаревшие парки на комфортных условиях, запускать транспортные реформы даже не очень богатым регионам.