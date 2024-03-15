Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream

Общая сумма исков российских инвесторов к Clearstream достигла €74 млн

close
100%
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking достигла €74 млн, следует из отчета Deutsche Börse Group за 2023 год (Clearstream входит в группу).

Все заявления связаны с заморозкой активов инвесторов из РФ. Компания также не исключает новых исков из России и других стран в связи с блокировкой бумаг.

На днях аналитики агентства Reuters предупредили о потенциальном финансовом кризисе в Европе из-за исков России к Euroclear. Банкротство депозитария может подорвать финансовую стабильность ЕС, отметили они.

Однакоhttp://www.gazeta.ru/business/news/2024/03/14/22546165.shtml по словам экономического обозревателя Никиты Комарова, издание говорит о банкротстве Euroclear ради трафика.

Ранее была названа общая сумма исков россиян к Euroclear и Clearstream.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами