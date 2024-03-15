Названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream

Общая сумма исков в российских судах к международному депозитарию Clearstream Banking достигла €74 млн, следует из отчета Deutsche Börse Group за 2023 год (Clearstream входит в группу).

Все заявления связаны с заморозкой активов инвесторов из РФ. Компания также не исключает новых исков из России и других стран в связи с блокировкой бумаг.

На днях аналитики агентства Reuters предупредили о потенциальном финансовом кризисе в Европе из-за исков России к Euroclear. Банкротство депозитария может подорвать финансовую стабильность ЕС, отметили они.

Однакоhttp://www.gazeta.ru/business/news/2024/03/14/22546165.shtml по словам экономического обозревателя Никиты Комарова, издание говорит о банкротстве Euroclear ради трафика.

Ранее была названа общая сумма исков россиян к Euroclear и Clearstream.