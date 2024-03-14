«Тинькофф» планирует приобрести Росбанк

Тинькофф Банк планирует созвать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии акций для покупки Росбанка. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании рассказали, что совет директоров планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка. Бизнесмен Владимир Потанин является совладельцем обоих банков.

13 марта «Коммерсантъ» сообщил о том, что Верховный суд РФ отменил решения в пользу Тинькофф Банка, списавшего у клиента около €70 тысяч из-за выгодной конвертации валюты в 2022 году. Это первое подобное дело о таких операциях, поступившее в Верховный суд. Оно было направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию.

В конце февраля стало известно, что головная компания группы «Тинькофф» зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Таким образом она перешла из кипрской юрисдикции.

Ранее в работе Тинькофф Банка произошел сбой.